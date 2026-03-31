Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis

Kayseri’de 2025 yılında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu E.G. ile N.E.A., uyuşturucu ticareti suçuyla gözaltına alındı. İki şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar E.G. ve N.E.A. ile avukatları katıldı. Mahkeme savcısı bir önceki duruşma 2 sanık içinde atılı suçtan ceza talep etmişti. Bir önceki duruşmada, “Ben içmekle bir hata yaptım. Satmakla işim olmaz. Babam kanser, annem şeker hastası. İçmekle ailemi yeterince sıkıntıya soktum. Beraatimi talep ederim” diyen tutuklu sanık E.G. bu duruşmada beraatini talep etti.

Diğer tutuklu sanık N.E.A. da suçlamayı reddederek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti her 2 sanık için de 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.