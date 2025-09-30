Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu

Polis ekipleri tarafından 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan K.Ö. (30) ve N.A. (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanıklar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar K.Ö. ile N.A. ile avukatları katıldı. Duruşmada konuşan, K.Ö., “Uyuşturucuya başladığımda hayatım karardı. Pişmanım, bir şans daha verilmesini istiyorum. Uyuşturucu nedeniyle evimi ve arabamı kaybettim. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Diğer sanık yaptı.” diye konuştu. N.A. ise, “Ben madde almak için K.Ö.’nün evine gittim. Evden ayrıldıktan sonra, sokakta ateş istediğim kişi polis çıktı ve gözaltına alındım. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığım için utanç duyuyorum” dedi. Mahkeme heyeti N.A.’ya uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay, K.Ö.’ye ise 15 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.