  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçuyla hakkında dava açılan sanıklardan N.A. 12 yıl 6 ay, K.Ö.'ye 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu

Polis ekipleri tarafından 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan K.Ö. (30) ve N.A. (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanıklar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar K.Ö. ile N.A. ile avukatları katıldı. Duruşmada konuşan, K.Ö., “Uyuşturucuya başladığımda hayatım karardı. Pişmanım, bir şans daha verilmesini istiyorum. Uyuşturucu nedeniyle evimi ve arabamı kaybettim. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Diğer sanık yaptı.” diye konuştu. N.A. ise, “Ben madde almak için K.Ö.’nün evine gittim. Evden ayrıldıktan sonra, sokakta ateş istediğim kişi polis çıktı ve gözaltına alındım. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığım için utanç duyuyorum” dedi. Mahkeme heyeti N.A.’ya uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay, K.Ö.’ye ise 15 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Okulda yangın alarmı paniği 14 öğrenci yaralandı
Okulda yangın alarmı paniği; 14 öğrenci yaralandı
Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler
Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler
Kız öğrenciler arasında 'saç başa' kavga
Kız öğrenciler arasında 'saç başa' kavga
Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı
Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı
Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor
Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!