Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Z.K. isimli kadın ile F.Ç. isimli şahıs uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahıslar daha sona tutuklanarak ceza evine gönderildi. Z.K. ve F.Ç. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Duruşma savcısı 2 sanığın da üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını talep etti. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Z.K. ve F.Ç. ile avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan Z.K., “Mütalaayı kabul etmiyorum önceki ifadelerimi tekrar ederim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. F.Ç. ise, “Ben kesinlikle uyuşturucu satma taraftarı değilim içiciyim. Atılı suçu işlemedim” dedi. Mahkeme heyeti Z.K.’nın 13 ay 1 ay 13 gün hapis ve F.Ç.’nin 12 yıl 6 ay hapis 125 adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.