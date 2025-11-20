Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık birbirlerini suçladı

Kayseri’de iddiaya göre gönderilen S.K. ile yabancı uyruklu İ.A. kendilerine gelen gargoyu almak için gitti. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şahısların aldığı kargodan uyuşturucu madde ele geçirildi. S.K. ile İ.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşmaya S.K. ve İ.A. ile avukatları katıldı. İfadesi alınan İ.A., “Hassas terazi bana ait değil. Kavga vardı ben o nedenle kaçtım. Bu nedenle bana kızan polisler tutanağa böyle geçmiş. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Diğer tutuklu sanık S.K. ise, “ Ben kullanıcıyım. İ.A.’dan daha önce madde almıştım. Paket İ.A.’nın adına gelmişti onun için aldım. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.