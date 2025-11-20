  • Haberler
  • Gündem
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık birbirlerini suçladı

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık birbirlerini suçladı

Kayseri'de haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açılan S.K. ile yabancı uyruklu İ.A. birbirlerini suçladılar.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık birbirlerini suçladı

Kayseri’de iddiaya göre gönderilen S.K. ile yabancı uyruklu İ.A. kendilerine gelen gargoyu almak için gitti. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şahısların aldığı kargodan uyuşturucu madde ele geçirildi. S.K. ile İ.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşmaya S.K. ve İ.A. ile avukatları katıldı. İfadesi alınan İ.A., “Hassas terazi  bana ait değil. Kavga vardı ben o nedenle kaçtım. Bu nedenle bana kızan polisler tutanağa böyle geçmiş. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Diğer tutuklu sanık S.K. ise, “ Ben kullanıcıyım. İ.A.’dan daha önce madde almıştım. Paket İ.A.’nın adına gelmişti onun için aldım. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Melikgazi'de İki Yeni Sosyal Tesis
Melikgazi’de İki Yeni Sosyal Tesis
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!