Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık hâkim karşısına çıktı



Kayseri’de polis ekipleri tarafından yakalanarak haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açılan sanıklar F.K. ve B.S.’nin yargılanmasına başlandı.

Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 30 Ağustos 2025 tarihinde bir rezidansta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.K. ile B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına başlandı. Mahkemede konuşan B.S., “Tamamen iftira. Ben tanık D.K. ile olaydan 2 gün önce tanıştık. Ben ona 2 hafta önce telefon satmıştım. Birkaç gün sonra telefonu iade etmek istedi. Ben de geri alamayacağımı söyledim. O ara husumet yaşadık. Ben olay günü T.H.’den uyuşturucu madde aldım. Bu D.K. da madde satın aldığım adamın tanıdığı. D.K. de ben de T.H.’den madde alırız. Sonra D.K. rezidansa geldi. Ona başka telefonu vermek için içeri girdik. Şarj aletini aldık, geri aşağı indik. Olay bundan ibarettir. Ben madde alışverişi yapmadım. Ben üzerimde ele geçirilen maddeleri T.H.’den aldım. Ben üzerimde ele geçirilen maddeleri diğer sanık F.K.’den aldığımı söylesem de polis baskısı ile söyledim. Ben madde satmadım. Ele geçirilenlerde parmak izim çıkmaz. Bana para verildiği söyleniyor. Üzerimde para yoktur. D.K.’ye madde satmadım ama size ‘sattım’ diyeceğim,” ifadelerini kullandı. Diğer sanık F.K. ise, “Ben Bursa’da yaşıyorum. Kayseri’ye olaydan 3 gün önce geldim. Benim E.Y. adında bir arkadaşım var. Bana rica etti. Kendisi cezaevinde. Ailesini ziyarete gittim. Ailesi, diğer sanığın arkadaşı olduğunu ifade verip ‘git bir konuş’ dedi. E.Y.’nin eşi aracı oldu. Biz de konuştuk. Biz B.S. ile kaldığım rezidansın önünde buluştuk, Köşk Mahallesi’ne gittik. İfadeyi verecek kişiyi bulamayınca bana ait araçla kaldığım rezidansa geri döndük. Diğer sanık şarjının bittiğini söyledi. Ben de ‘gel şarja tak’ dedim. Telefonu şarj olup açılınca o da aşağı indi. Biz de tam çıkacaktık, B.S. şarj kablosunu unutmuş. Onu verdim. Cezaevindeki arkadaşımın hanımı aradı. Ben de bulmadığımı söyledim. Sonra o geldi. Onun ardından da narkotik ekipleri geldi. Benim üzerimde ele geçirilen 0,60 gram madde benim içmek için aldığım maddedir. Ben diğer sanığa madde vermedim. Aramızda konusu bile geçmedi,” dedi. Tanıklar dinlendi. Daha sonra söz alan F.K., “Ben dosyadaki kimseyi tanımam. Arkadaşıma yardım etmek istedim. Eline yüzüme bulaştırdım,” dedi. B.S. ise, “Diğer sanığın bu olaylarla alakası yok. Pişmanım,” dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.