Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık için istenen ceza belli oldu

Kayseri’de 2025 yılında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu E.G. ile N.E.A., uyuşturucu ticareti suçuyla gözaltına alındı. İki şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar E.G. ve N.E.A. ile avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan E.G., “Ben 5 buçuk aydır cezaevindeyim, hatırladığım şifreyi verdim” dedi.

N.E.A. ise, “Gelen rapora diyeceğim bir şey yok” diye belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında sanıkların atılı suçtan cezalandırılmalarını talep etti.

Daha sonra söz alan sanıklardan E.G., “Ben içmekle bir hata yaptım. Satmakla işim olmaz. Babam kanser, annem şeker hastası. İçmekle ailemi yeterince sıkıntıya soktum. Beraatimi talep ederim” diye belirtti.

N.E.A. ise, “Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kimseye uyuşturucu madde vermedim. Para karşılığı ya da karşılıksız vermedim. Ben önceden kullanıyordum. Denetim sürecindeydim, bırakmıştım. Bulunduğum ortamda madde olduğunu bilseydim durmazdım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.