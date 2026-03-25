  • Haberler
  • Gündem
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık için istenen ceza belli oldu

Kayseri'de duruşma savcısı, haklarında dava açılan E.G. ile N.E.A.'nın uyuşturucu ticareti suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Kayseri’de 2025 yılında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu E.G. ile N.E.A., uyuşturucu ticareti suçuyla gözaltına alındı. İki şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar E.G. ve N.E.A. ile avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan E.G., “Ben 5 buçuk aydır cezaevindeyim, hatırladığım şifreyi verdim” dedi.

N.E.A. ise, “Gelen rapora diyeceğim bir şey yok” diye belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında sanıkların atılı suçtan cezalandırılmalarını talep etti.

Daha sonra söz alan sanıklardan E.G., “Ben içmekle bir hata yaptım. Satmakla işim olmaz. Babam kanser, annem şeker hastası. İçmekle ailemi yeterince sıkıntıya soktum. Beraatimi talep ederim” diye belirtti.

N.E.A. ise, “Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kimseye uyuşturucu madde vermedim. Para karşılığı ya da karşılıksız vermedim. Ben önceden kullanıyordum. Denetim sürecindeydim, bırakmıştım. Bulunduğum ortamda madde olduğunu bilseydim durmazdım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de pastırmacılardan coğrafi işaret tescil sevinci
Kayseri’de pastırmacılardan coğrafi işaret tescil sevinci
Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
Akademik Savunma Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı
Akademik Savunma Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı
Kartal Kavşağı'nın trafik yükü alternatif yollara kaydı
Kartal Kavşağı'nın trafik yükü alternatif yollara kaydı
Kayseri'de işsizlik oranı azaldı
Kayseri’de işsizlik oranı azaldı
Önceki cezası ertelenen sanık hakkında karar çıktı
Önceki cezası ertelenen sanık hakkında karar çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!