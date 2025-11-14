  • Haberler
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık suçlamayı reddetti

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla haklarında dava açılan M.Ö. ile A.C.A. suçlamayı reddetti.

Olay 25 Haziran 2025 tarihinde meydana geldi. İstihbari bilgiyi değerlendiren güvenlik güçleri M.Ö. ile A.C.A.’yi uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına aldı. M.Ö. ile A.C.A. daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ö. ile A.C.A. ile avukatları katıldı. Tanıklar dinlendikten sonra sanık M.Ö., “Ben tanıkları tanımam sadece diğer sanık A.C.A. ile arkadaşlığım var. Ben yemin ederim ceza evinden çıktıktan sonra bir daha uyuşturucu ticareti suçu işlemedim. Sadece kullanıyorum, bırakamadım” dedi. Avukatı ise, “Müvekkilimin bu suça iştirak ettiğine dair bir delil yoktur. Tanıklar 8 araçtan bahsettiler eğer müvekkilim hakkında bir şey olsaydı, evden çıkışından itibaren takip edilirdi. Maddemin gramajının fazla olması ticaret suçu işlendiğine kanaat getiremez. Uyuşturucu sattığına dair bir delik yok. Soruşturma işlemleri hukuka aykırıdır. Beraatini talep ederiz” dedi. Diğer sanık A.C.A. ise, “Ben tanığa uyuşturucu madde vermedim. Satacak olsam arabada da çıkardı. Emniyette telefonumu kendim verdim. Cezaevinden çıkalı 20 gün olmuş neden uyuşturucu satayım. Ben kimseye satmadım, tanımadığıma neden satayım. Tahliyemi talep ederim” dedi. Avukatı da, “Müvekkilinin beraatini talep ederiz” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

