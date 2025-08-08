Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 3 sanık da suçlamayı reddetti

Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle’da polis tarafından yapılan uygulama sonucu ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla gözaltına alınan A.G.(31), M.G. (32) ve O.İ. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklardan A.G. ile M.G. kardeşler, diğer tutuklu sanık O.İ. ve avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan A.G., “Emniyette verdiğim ifadem geçerlidir. Uyuşturucu satmadım. Ben kullanmam da, satmam da. M.G. ağabeyim olur. Diğer sanık O.İ. de arkadaşım. Tanıklardan D.T.B. ile O.İ.’nin arasında husumet vard. Tanıklardan M.K.’den uyuşturucu alacaktık. Diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmaz. Biz D.T.B. ile M.K.’den uyuşturucu madde almak için buluştuk. M.K. geldi, maddeyi çıkardı, o ara polis geldi. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

O.İ. ise, “A.G. ihtiyacını gidermek için kısa bir süreliğine yanımızdan ayrıldı. O ara uyuşturucu madde almış. İlerlerken diğer sanık M.G.’yi gördük. O ara D.T.B. de bulunduğumuz parka geldi. M.K., A.G.’yi aradı bulunduğumuz yeri sordu. M.K. geldi, araç hareket etti. Polisler geldi. A.G. hesabının bloke olduğunu o sebeple IBAN’ımı istedi, ben de arkadaşım diye verdim. Ben uyuşturucu ticareti yapmam. A.G. uyuşturucu madde ticareti yapar” diye belirtti.

Sanıklardan M.G. ise, “Sanıklardan A.G. kardeşim, O.İ. arkadaşım olur. Biz o gün peş peşe parkın oraya geldik. Onların araçlarına bindim. O.İ. ile madde içmeye karar verdik. Satıcı olduğunu bildiğim M.K. parkın oraya geldi. Bie dakika geçmeden polis geldi. M.K. kaçmaya çalıştı. Aramızda madde ticareti konuşulmadı. Ben uyuşturucu madde ticareti yapmadım” diye konuştu. Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tanıklar D.T.B. ile M.K. dinlendikten sonra mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.