Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan ikisi kardeş 3 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de H.Y. ve R.Y. kardeşler ile H.A. hakkında açılan uyuşturucu ticareti davasına devam edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu H.Y. ve R.Y. kardeşler ile H.A.’te uyuşturucu ticaretiyle işlem yapıldı. Üç şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına katılan sanıklar suçlamayı reddetti. Sanıklardan R.Y., “H.Y. banim kardeşim olur. O da uyuşturucu ticareti yapmaz. H.S. arkadaşım olur. O da uyuşturucu ticareti yapmaz. Ben de kardeşim de madde kullanmayı bıraktık. Ben maddeyi 2’nci el eşya satan birinden alıyordum” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

