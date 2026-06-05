Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahıs hakkında karar çıktı
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de polis ekiplerinin çalışması sonucu A.U. hakkında uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapıldı. Bugünkü karar duruşmasına tutuksuz sanık A.U. ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık, “İhbar etmiş olduğum kişiler bu işi yapmaktadır. Bu işle ilgili uyuşturucuya savaş açan şahıslara isimleri bildirdim. Ben kullanıcıyım. Asla ticaretini yapmadım. Hayatım boyunca şerefim ve namusumla para kazandım” dedi. Mahkeme heyeti sanığı 12 yıl 6 ay hapis ve adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.