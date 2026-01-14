Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis

  • Haberler
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan G.U. isimli şahıs 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde uyuşturucu ticareti suçuyla hakkında dava açılan G.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.U. hakında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık G.U. ile avukatı katıldı. Sanık G.U., “ Uyuşturucu madde ev arkadaşıma ait. Beraatimi ve tahliyemi  istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık G.U'ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber Merkezi

