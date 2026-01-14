Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde uyuşturucu ticareti suçuyla hakkında dava açılan G.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.U. hakında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık G.U. ile avukatı katıldı. Sanık G.U., “ Uyuşturucu madde ev arkadaşıma ait. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık G.U'ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.