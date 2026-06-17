  • Haberler
  • Gündem
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan S.S., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda S.S. gözaltına alındı. Daha sonra S.S. hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı mütalaaya itiraz ederek, “Müvekkilim neredeyse yüzde 100 engelli durumda. Cezaevinde kaldığı sürede kendisiyle ilgilenilmemiştir. Suça konu maddenin müvekkilime ait olmadığı belirlenmiştir. Tanık T. de maddeyi müvekkilimden almadığını belirtmiştir. Kendisi uzun zamandır kullanıcıdır ancak uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir kaydı bulunmamaktadır” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası vererek mevcut hâlinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sel Mağduru Kapuzbaşı ve Büyükçayır Mahalleleri için TBMM'ye soru önergesi
Sel Mağduru Kapuzbaşı ve Büyükçayır Mahalleleri için TBMM'ye soru önergesi
KAYMOS Başkanı Yalçın: 'Fuar alanımız yetişmiyor'
KAYMOS Başkanı Yalçın: ‘Fuar alanımız yetişmiyor’
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan Özel Öğrencilere Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’dan Özel Öğrencilere Ziyaret
Sürdürülebilir Geleceğin Rotası, Erciyes Zirve-1'de Çizilecek
Sürdürülebilir Geleceğin Rotası, Erciyes Zirve-1’de Çizilecek
TÜBİTAK Bilim Merkezi Heyetinden Kayseri'nin teknoloji projelerine tam not
TÜBİTAK Bilim Merkezi Heyetinden Kayseri’nin teknoloji projelerine tam not
Büyükşehir, 300 Fidanı toprakla buluşturdu
Büyükşehir, 300 Fidanı toprakla buluşturdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!