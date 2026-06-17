Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda S.S. gözaltına alındı. Daha sonra S.S. hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı mütalaaya itiraz ederek, “Müvekkilim neredeyse yüzde 100 engelli durumda. Cezaevinde kaldığı sürede kendisiyle ilgilenilmemiştir. Suça konu maddenin müvekkilime ait olmadığı belirlenmiştir. Tanık T. de maddeyi müvekkilimden almadığını belirtmiştir. Kendisi uzun zamandır kullanıcıdır ancak uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir kaydı bulunmamaktadır” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası vererek mevcut hâlinin devamına karar verdi.