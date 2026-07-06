Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan A.F. 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada A.F. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı. Tutuklanan A.F. hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında A.F. suçlamayı reddederek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.