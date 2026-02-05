Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay hapis

Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bir apartman girişinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. tutuklanan M.A. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Mahkemede dinlenen tanık, “Arkadaşımla ortaklaşa para koyduk. Daha önce de aldığım sanık M.A.‘yı aradım. Fevzi Çakmak Mahallesinde buluştuk. Daha önce de onunla ortaklaşa madde almıştık. Biz arkadaşımla parka gittik bekledik. Arkadaşım araçta bekledi. Sanıkla bina içine girdik. Ben ona 500 TL verdim oda uyuşturucu maddeyi bana vardı” dedi. Tutuklu sanık M.A. ise, “Ben kendisine satmadım. O gün bana telefon açtı. Ben kendime bir haftalık 10 günlük içeceğimi alırım. Kendisi beni aradı uyuşturucu madde alalım dedi. Sürekli binanın önüne geliyordu. Ben de yüz yüze görüşmek istedim. Bina içine girdik. ‘Ben uyuşturucu madde satmıyorum beni arama’ dedim. Kendileri zaten içiyordu. Ben oradan ayrıldım. Uyuşturucu aldığım kişileri bildirdim” dedi. Savcı sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık mütalaayı kabul etmediğini belirtti. Mahkeme heyeti sanık M.A.’nın 15 yıl 7 ay hapis ve 156 bin 200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verdi.