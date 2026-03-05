  • Haberler
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde 23 Haziran 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada Ş.K. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına  alındı. Ş.K. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.K. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ş.K. ve avukatı katıldı.  Mahkemede konuşan sanık, “Uyuşturucu ticareti yapmadım. Ben tanıklardan sadece birini tanıyorum. Sadece kullanıcıyım. Kimden aldığımı söyledim” dedi. Daha sonra tanıklar dinlendi. Duruşma savcısı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık mütalaya itiraz ederek,“Uyuşturucu kullandığım için pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığın 15 yıl hapis ve 150 bin TL  adli para cezasına hükmetti.

Haber Merkezi

