Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde yapılan çalışmada M.G. isimli şahıs göz altına alındı. M.G. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan dava açıldı. Davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık M.G. ve avukatı katıldı. M.G., “Ben tanığa uyuşturucu madde vermedim. Benim bulunduğum ortamdaydı. Kendi kullandığım maddeden bir nefes almış. Sonra beni arayarak defalarca madde istedi. Vermedim, sürekli arıyordu. Bir daha aramaması için çağırdım. Kızdım bir kaç kez de vurdum. Daha sonra polis ekipleri yakalamış o da benim adımı vermiş. Tanık bana 400 TL verdiğini söylemiş. Benim üzerimden 80 TL çıktı. Ben kullanıyorum ama kimseye madde vermedim” dedi. Daha sonra tanık dinlendi. Mahkeme heyeti suça konu maddenin sentetik olması nedeniyle sanığa 15 yıl hapis ve 150 Bin TL para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.