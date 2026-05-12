Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl hapis



Kayseri’de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan M.D. isimli şahıs 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de iddiaya göre polis ekipleri kiralık bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay nedeniyle sabıkası bulunan ve aracı kiralayan M.D. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına açık cezavinde gelen sanık ile avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanık M.D, “Bu dosyadan denetimli serbestlindendim. Öncesinde 15 yıldır cezaevindeydim. Çocuklarım hep cezaevi kapısında döndü. Ailem işyeri kuralım diye uğraştı. İş kurduk. Araba kiraladık. Cezaevinde tanıdığım birine güvendim. Bir hatam o oldu. Annesini hastaneye götürmek için araç istedi. Ben de iyi niyetimden verdim. Ben bu olayı haber aldığım andan itibaren polise teslim oldum. On ay boyunca şahıs geldi. Hatta sonunda itiraf etti. Ben adaletinize sığınıyorum. Önce Yüce Allahın adaletine sığınıyorum. Vicdanınıza bırakıyorum” diye belirtti. Avukatı ise, “Kiralık aracın uyuşturucu ticaretinde kullanılması gereği bu dava açıldı. Müvekkilim iyi niyet kurbanıdır. Kiraladığı aracı arkadaşına vermiştir. Bunu şahıs da söyledi. Aracın içinde müvekkilim yoktur. Beraatini ve tahliyesini talep ederiz” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası vererek tutuklanmasına hükmetti. M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.