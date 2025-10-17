Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 18 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de 2023 ve 2024 senelerinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçunu işlediği gerekçesiyle R.A. hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık R.A. ile avukatı katıldı. Duruşmada konuşan sanık, “İlk olayda bahse konu petrol istasyonunun orda 4 kişiydik. İkimiz gözaltına alındık diğer 2 kişi hiç yok. Diğer sanık benim onun üstüne attığımı söylüyor. Ama üzerinde gizlenmiş halde çıkıyor. Madem ben attıysam o da araçtan ataydı. Diğer olayda da ben polisleri görünce kaçmadım. Maddeyi ben kendim verdim. İstesem kaçabilirdim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim tek suçum uyuşturucu madde kullanmak. Polislere de yardım ettim ama bu iddianamede yer almamış” dedi. Mahkeme heyeti sanık R.A.’ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 Bin TL adli para cezası verdi. Sanığın tutukluluk haline karar verildi.