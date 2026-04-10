Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsın cezası belli oldu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde Talas’ta yapılan çalışmada 1 miktar uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Y.E.B. gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan şahıs ceza evine gönderildi. karar duruşmasına tutuklu sanık Y.E.B. ve avukatı geldi. Mahkemede konuşan sanık, “Ev C.S. isimli tanıdığımın. Ben arada orada kalıyordum. Evde C.S. ve benim dışımda birkaç kişi daha vardı. Ben kullanmıyordum ki kimseye satayım. Ben satmadım. Pişmanım” dedi. Sanık indirimlerle birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 62 Bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı şartı ile tahliyesine karar verildi.