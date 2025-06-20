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Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 10 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de 'uyuşturucu ticaretiyle yargılanan iki sanıktran biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 10 yıl hapis cezası aldı

Kayseri’de M.A. ile Ö.Ö. hakkında ‘uyuşturucu ticareti suçuyla dava açıldı. Görülen karar duruşmasına sanıklardan M.A. ile avukatı katılırken diğer sanık Ö.Ö. ve avukatı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede söz alan M.A., “Ben ilk aşamadan itibaren doğru söyledim. Aldığım 19 Bin 720 Bin Dolar’ı tekstil işi için borç aldım. Ailem bir kısmını ödedi kalanını da parça parça ödüyor. Pişmanım tahliyemi istiyorum” dedi. Diğer sanık Ö.Ö. de tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanıklardan M.A.’ya 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer sanık Ö.Ö.’nin tahliyesine karar verdi.

Haber Merkezi

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