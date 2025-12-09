Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

  • Haberler
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açılan F.M. 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de polis ekipleri yapılan çalışmada hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla işlem yapılan F.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık F.M. ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti sanığın 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına hükmederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber Merkezi

