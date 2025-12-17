Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

  • Haberler
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan G.A. 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL para cezasına çarptırıldı.

Hakkında polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ile işlem yapılan G.A. daha sonra gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık G.A. ve avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık G.A., “Ben uyuşturucu maddeyi kullandığım için pişmanım. Bu süreçte boşandım. İşim gitti eşim gitti. Çok pişmanım. Ben tahliyenizi talep ediyorum ve tedavi olmak istiyorum. Yeniden çalışmak istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın 12 yıl hapis ve 125 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasını karar verildi.

