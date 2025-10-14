Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezası aldı

Kayseri’de iddiaya göre çantasında bir miktar uyuşturucu madde bulunan S.E. gözaltına alındı. S.E. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık S.E. ile avukatı hazır bulundu. Sanık mahkemede, “Önceki ifademi tekrar ediyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Avukatı ise, “Müvekkilimin kanında uyuşturucu bulunmuştur. Çantasında bulunan maddeyi kullanmak için bulundurmaktadır. Uyuşturucu ticareti yapmamaktadır. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 15 yıl hapis ve 150 Bin TL adli para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.