Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık: 'parayı online oyun için aldım'
Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık A.T., 'Ben uyuşturucu ticareti yapmam. Tanıktan online oyun için para almıştım' dedi.
Kayseri’de iddiaya göre kaldıkları rezidans odasında uyuşturucu madde ele geçirilen A.T. ile Y.A. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla dava açıldı. Son duruşmaya tutuklu sanık A.T.(32) ile sanık avukatları katılırken sanıklardan Y.A. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan A.T., “O gün Y.A. ile buluştuk canım sıkkındı. O da birinden uyuşturucu madde aldığını söyledi, birlikte kullanmaya karar verdik. Ben ona 3 bin 600 TL para attım. Ben sanal oyunlardan para kazanırım. Tanık arkadaşım oyun oynayarak vereceği para miktarını artırmamı istedi. Ben ‘kazancın yüzde 50’sini alırım’ dedim. O da kabul etmedi. Konu kapandı. Y.A. yanımdaydı. Ben oyun oynuyordum, ikisi bir süre konuştu. Sonra Y.A. folyo verdi, para aldı. Biz Y.A. ile rezidansa gittik. Uyuşturucu kullandık. Sonrasında polis baskın yaptı” dedi. Diğer sanık hakkında yakalama kararı çıkartılırken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.