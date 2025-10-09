Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti: Kullanıcıyım

Kocasinan İlçesi Yunusemre Mahallesi’nde müstakil bir evde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili H.İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuku sanık ile avukatı katıldı.

Mahkemede konuşan sanık H.İ.D., “Ben uzun zamandır uyuşturucu madde kullanırım. Benden aldığını iddia eden H.Ç.’ye madde satmadım. Ben esnafım, H.Ç. yalan söylüyor. Ben bu kişiyi tanımam. Ben sentetik madde içmem. Benden madde aldığını belirten R.A.’yı da satmadım. Olay günü saat 21.30 gibi eve geldim. Dolabı açtım evde hiç bir yoktu. Çocuklarla markete gittim. Dönerken çayırın içinde bir poşet vardı, ayağımla çarptım ses geldi alıp eve getirdim. İçinde tütün vardı. Ben de sarıp içtim. Polisin eve geldiğini gördüm aldırmadım. Maddeyi kaldırmadım. Sonra polis geldi arama yaptı maddeyi buldular. İstesem yanan sobaya atabilirdim. Psikolojik rahatsızlığım var” dedi.

Tanıklar dinlendikten sonra mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.