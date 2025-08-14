Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kocasinan İlçesinde iddiaya göre M.B.’nin evinde arama yapan polis ekipleri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Evin sahibi M.B.(46) hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçuyla dava açıldı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanık hakkında açılanan davannı ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.B. ile avukatı katıldı. Duruşmada konuşan sanık M.B., “ Ben kesinlikle uyuşturucu satmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. O.K. ile H.Ç’ye uyuşturucu satmadım. Ben 3-4 senedir sentetik uyuşturucu madde kullanırım. Olay günü öğle saatlerinde M.S. benim ikametime geldi, çarşıya yürüyorduk. M.S.’nin telefon çaldı, H.E.aradı. Yakın olduğumuzu söyledik. Adliyenin orada buluştuk. H.E., M.S., O.K., H.Ç. ile birlikte benim eve gittik. Orada H.Ç. maddeyi düzenekle içime hazırladı. Kullanmaya başladık. H.Ç. ile O.H. ayrıldı. Bir saat kadar zaman geçti. H.E. Gaziosman Mahallesi’nden madde alacağını söyledi. H.E. M.S. ve ben gittik, oradan birinden uyuşturucu madde satın aldık. Sonra tekrar eve geçtik. M.S. ve H.E. ile tekrar uyuşturucu madde kullandık. Biz M.S. ile çarşıya gittik. H.E. evde kaldı. Biz geldiğimizde H.E. ile O.K. evdeydi. Onlar uyuşturucu içiyordu. Bana da ikram ettiler. 22.30 sıdıralarında O.K. benim evden çıktı. Polise yakalanmış maddeyi ben satmadım. O.K.’nin ifadelerini kabul etmiyorum. H.Ç.‘nin de aleyhimde verdiği ifadeyi kabul etmiyorum. O da evde içerken H.Ç. ‘dışarda polisler var korkuyorum’ demişti. İkisiyle de aramızda husumet yoktur. Polis geldiğinde evde uyuşturucu yoktu hepsini içmiştik. Ele geçirilen maddeler polis arama yaparken evde olan C.B.’ye aittir. C.B.’de akşam üzeri gelmişti evime gelmişlerdi. Aradan 3 ay geçti. Tam hatırlamıyorum. Evdeki herkes uyuşturucu kullandı” dedi. Daha sonra tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.