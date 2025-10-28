Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan S.A. ile M.A. uyuşturucuyu E.Ş.’den aldıklarını belirtti. E.Ş. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Dava ile ilgili görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ş. ile avukatı katıldı. Sanık önceki ifadesini tekrarladığını belirtirken tanıklar ilk ifadelerini polis zoru ile verdiklerini beyan ederek reddettiler. Dinlenen 2 tanık da uyuşturucu maddeyi sanıktan almadıklarını dile getirdi.

Tanık ifadelerinden sonra konuşan sanık E.Ş:, “Tanıkların polis zoruyla verdikleri ifadeler nedeniyle tutukluydum. İşim vardı, ailem vardı. Hepsi duman oldu. Beraatimi istiyorum. Evde çıkan maddeyi S.S. isimli kadından aldım. Mütalaada aleyhte olan hususları kabul etmiyorum” dedi.

Avukatı ise, “Müvekkil 2 olaydan yargılanıyor. 23 Nisan tarihinde meydana gelen 2 olaydan yargılanıyor. S.A müvekkil yanından ayrıldıktan sonra polis kimden aldığını soruyor, tanık müvekkilin adını veriyor. Diğer olayda ise 5 kişi aynı araçtayken içlerinden biri iniyor, polis yakalıyor. O da benim müvekkilin adını veriyor. İlk olayda polis tarafından fiziki takip yok. Alış verişi gören yok. İkinci olayda da öyle. Araçta 5 kişi var madde alış verişini gören yok. Sanık ve tanıklar dışında ilk olaydaki 2, ikinci olayda 4 kişi daha var. S.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın başka mahkemede bulunan dosya ile birleştirilmesine karar verdi.