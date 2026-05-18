  • Haberler
  • Gündem
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu ticaret gerekçesiyle dava açılan sanıklardan A.B., suçlamayı reddetti.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de 2025 yılında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada A.B. isimli şahıs uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay nedeniyle sanıklar hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açıldı. Duruşmaya sanıklardan A.B. ile avukatlar gelirken diğer sanık Y.K. gelmedi. Mahkemede konuşan sanık A.B., “Benim bir suçum yok. Uzun süredir tutukluyum” dedi. Avukatı ise, “Müvekkilim 9 aydır tutuklu. Diğer sanıkla bir konuşması ortaya çıktı. Müvekkilimin tutuklu olmasının tek sebebi tutanak münzilerinin maalesef ihmal yada yanlı tutanağıdır. Tahliyesini talep ederiz” dedi. Mahkeme heyeti A.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın Müzeleri Göz Dolduruyor
Talas’ın Müzeleri Göz Dolduruyor
Kocasinan'da Gençlik Şöleni'ne Yoğun İlgi
Kocasinan’da Gençlik Şöleni’ne Yoğun İlgi
Kayseri'de ziyaret edilebilecek müzeler
Kayseri’de ziyaret edilebilecek müzeler
KGC Başkanı Kösedağ'dan 19 Mayıs Mesajı
KGC Başkanı Kösedağ’dan 19 Mayıs Mesajı
19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi
19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi
Yahyalı'da Bir Mesire Alanı Daha Hizmete Açıldı
Yahyalı'da Bir Mesire Alanı Daha Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!