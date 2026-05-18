Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de 2025 yılında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada A.B. isimli şahıs uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay nedeniyle sanıklar hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açıldı. Duruşmaya sanıklardan A.B. ile avukatlar gelirken diğer sanık Y.K. gelmedi. Mahkemede konuşan sanık A.B., “Benim bir suçum yok. Uzun süredir tutukluyum” dedi. Avukatı ise, “Müvekkilim 9 aydır tutuklu. Diğer sanıkla bir konuşması ortaya çıktı. Müvekkilimin tutuklu olmasının tek sebebi tutanak münzilerinin maalesef ihmal yada yanlı tutanağıdır. Tahliyesini talep ederiz” dedi. Mahkeme heyeti A.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.