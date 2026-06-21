Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar birbirlerini suçladı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanıklar H.Ç. isimli erkek şahıs ile G.K. isimli kadın, mahkemede birbirlerini suçladı.

Argıncık bölgesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada H.Ç. isimli erkek şahıs ile G.K. isimli kadın, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIK H.Ç.: KULLANIRIM AMA TİCARETİNİ YAPMADIM

Mahkemede konuşan tutuklu sanık H.Ç., “Ben diğer sanığı fazla tanımıyorum. Mahalleden tanırım. Adını Asena B. olarak bilirim. Arkadaş ortamından tanırım. İki kez ondan uyuşturucu madde aldım. Üçüncü kez de suça konu olay nedeniyle görüştüm. Ben adı geçen şahısları da olay günü gördüm. Olay günü M.Y. isimli arkadaşımla Şehir Hastanesi’nin orada onunla buluşacaktım. Oraya gittim. M.Y. ile buluştuk. Diğer sanık, arkadaşı ile arabayla dolaştığını söyledi. Ben de bizi Argıncık’a bırakması için rica ettim. Biz arka koltuğa bindik. Diğer sanık G.K., Argıncık’a yaklaşırken çantasından alüminyum folyo çıkardı. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan şahsa verdi. O da G.K.’ye bin 800 TL para verdi. Diğer sanık parayı bana verdi. ‘Sana vereceğim IBAN’a atar mısın?’ diye rica etti. Parayı o nedenle aldım. M.Y., Fevzioğlu’na içmemiz için madde almaya gitti. Narkotik ekiplerinin onu aldığını öğrendim. Araçtaki diğer şahıslar yalan söylüyor. Ben kimseye madde satmadım. Benim üzerimde uyuşturucu madde yoktu. Ben 13 yaşından beri uyuşturucu madde kullanırım ama ticaretini yapmadım” dedi.

TUTUKLU SANIK G.K.: MADDEYİ DİĞER SANIKTAN ALDIK

Diğer sanık G.K. ise, “Diğer sanık H.Ç. ile aynı mahallede otururuz. Toplasan 3-4 kez görüştük. Ben 14 yaşından beri uyuşturucu madde içerim. Olay günü evde oturuyordum. Tanık M.G.S. bana mesaj attı. ‘Uyuşturucu maddeyi nereden alabiliriz?’ diye sordu. ‘Bende yok, arkadaşıma sorayım’ dedim. H.Ç.’ye mesaj attım. O da ‘Madde var, Şehir Hastanesi’nin oradayım’ dedi. ‘Ne kadar para var?’ diye sordu. Ben de arkadaşıma sordum. M.G.S., ‘Bin 800 TL var’ dedi. Aracı F.A. isimli şahıs kullanıyordu. M.G.S. ön sağ yolcu koltuğundaydı. Ben arka koltukta oturuyordum. Diğer sanık, yanındaki kişiyle araca bindi. M.G.S. parayı verdi, ben de diğer sanığa verdim. Diğer sanığın verdiği maddeyi de M.G.S.’ye verdim. ‘Bizi Argıncık’a bırakır mısın?’ dediler, götürdük. Ben uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Ben diğer sanığa birine göndermesi için para vermedim. Polisler bizi çevirdi. Bizi aradılar, üzerimdeki montun arka tarafından madde çıktı. O mont arabadaydı, üşüdüğüm için almıştım. Polis ekipleri bana sordu. Ben de diğer sanıklardan aldığımız maddenin yerini söyledim. Okunan mesajlar bize ait. Diğer sanığın daha önce de birçok kişiye madde verdiği olmuştur” dedi. Daha sonra tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.