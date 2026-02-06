Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan S.K. ile yabancı uyruklu İ.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar S.K. ile İ.A. ve avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan İ.A., “Ben 18 aydır tutukluyum. 5 çocuğum var. Ben bu suçu işlemedim” dedi.

Diğer sanık S.K: ise, “Uyuşturucu diğer sanığın. İfadede geçen çocuk yine bu sanığın. Ben maddeyi bundan aldım. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.