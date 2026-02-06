  • Haberler
  • Gündem
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan 1'i yabancı uyruklu 2 sanık suçlamayı reddetti.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan S.K. ile yabancı uyruklu İ.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar S.K. ile İ.A. ve avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan İ.A., “Ben 18 aydır tutukluyum.  5 çocuğum var. Ben bu suçu işlemedim” dedi.

Diğer sanık S.K: ise, “Uyuşturucu diğer sanığın. İfadede geçen çocuk yine bu sanığın. Ben maddeyi bundan aldım. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet'i transfer etti
Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet’i transfer etti
Vali Çiçek, 'Kayseri'ye sevdalanmıştık ama depremde kara sevdalı olduk'   
Vali Çiçek, “Kayseri’ye sevdalanmıştık ama depremde kara sevdalı olduk”   
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
İYİ Partililer kartal Şehitliğini Ziyaret Etti
İYİ Partililer kartal Şehitliğini Ziyaret Etti
Müsiad Başkanı Akmermer 'Kayseri'de nitelikli iş gücü yok'
Müsiad Başkanı Akmermer; “Kayseri'de nitelikli iş gücü yok”
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri OSB Afetler Karşısında Daima Hazır'
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: ‘Kayseri OSB Afetler Karşısında Daima Hazır’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!