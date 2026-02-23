Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Kayseri’de uyuşturucu ticareti gerekçesiyle haklarında dava açılan M.Y. ile C.İ. suçlamayı reddetti.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle M.Y. ile C.İ.’ye işlem yapıldı. M.Y. ile C.İ. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık C.İ. ve avukatı sanıkları hazır bulunurken sanıklardan duruşmaya M.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklardan C.İ. mahkemede, “Dokuz aydır yatıyorum. İşlediğim bir suç da yok” derken diğer sanık M.Y. ise, “Olayla alakam yok. Üst ve ev aramamda bir şey çıkmadı” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.