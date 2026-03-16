  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Kayseri'de iddiaya göre araçta yakalanan uyuşturucu madde ile ilgili haklarında dava açılan sanıklar suçlamayı reddetti.

Kayseri’de iddiaya göre polis ekipleri tarafından Argıncık Mahallesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay nedeniyle açılan davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar S.S., M.Ş. ile sanık avukatları katılırken sanıklardan E.Y., F.Ç., O.Ö., İ.A., F.B. Sesli ve Görüntülü Nilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Y.D. ile yabancı uyruklu Ş.K.N.  duruşmaya katılmadı. Mahkemede tanık olarak dinlenen kadın, “Sanıklardan M.Ş.  isimli kadını mahalleden bilirim. Canım sıkkındı, kendisi ile gelmemi söyledi. Argıncık’ta camii tuvaletine gittik orada iç çamaşırından çıkardığı maddeyi kullandık.  Oradan çıktık giderken polis durdurdu” dedi. Duruşmaya gelen ve SEGBİS ile katılan sanıklar “Diyeceğim yok” derken mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

11 İlçede 10 bin Çocuk Ramazan Coşkusunu Yaşadı
11 İlçede 10 bin Çocuk Ramazan Coşkusunu Yaşadı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Açık hava buz pisti başlıyor: Açılışa özel bayram sonuna kadar ücretsiz
Açık hava buz pisti başlıyor: Açılışa özel bayram sonuna kadar ücretsiz
Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü
Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü
Melikgazi'nin İkinci Bahar Evleri Ramazan'da da kapılarını açtı
Melikgazi’nin İkinci Bahar Evleri Ramazan’da da kapılarını açtı
Kayseri'de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri yoğun ilgi gördü
Kayseri’de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri yoğun ilgi gördü
