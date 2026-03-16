Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre polis ekipleri tarafından Argıncık Mahallesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay nedeniyle açılan davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar S.S., M.Ş. ile sanık avukatları katılırken sanıklardan E.Y., F.Ç., O.Ö., İ.A., F.B. Sesli ve Görüntülü Nilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Y.D. ile yabancı uyruklu Ş.K.N. duruşmaya katılmadı. Mahkemede tanık olarak dinlenen kadın, “Sanıklardan M.Ş. isimli kadını mahalleden bilirim. Canım sıkkındı, kendisi ile gelmemi söyledi. Argıncık’ta camii tuvaletine gittik orada iç çamaşırından çıkardığı maddeyi kullandık. Oradan çıktık giderken polis durdurdu” dedi. Duruşmaya gelen ve SEGBİS ile katılan sanıklar “Diyeceğim yok” derken mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.