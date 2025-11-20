Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklardan birine 15, diğerine ise 12.5 yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınan G.A. ve Ö.F.Y. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiler. İki sanık hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar G.A. ile Ö.F.Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar uyuşturucu kullandıklarını ticaretini yapmadıklarını belirterek beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti G.A.’ya 15 yıl hapis ve 125 Bin TL para cezası, diğer sanık Ö.F.Y.’ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL para cezası verdi.