Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıkların cezası belli oldu

İddiaya göre Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 30 Ağustos 2025 tarihinde bir rezidansta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.K. ile B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıkların yargılanması yapıldı. Daha önceki mahkemede kendisine iftira atıldığını bwlieten B.Sç bugünki duruşmada da suçsuz olduğunu belieterek beraatini talep etti. Diğer sanık F.K. da beraatini talep etti. Mahkeme heeyeti B.S.’nin 13 yıl 1 ay, diğer sanık F.K.’nın ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.