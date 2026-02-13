  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıkların cezası belli oldu

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıkların cezası belli oldu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yakalanarak haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açılan sanıklardan F.K. 12 yıl 6 ay, B.S. ise 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıkların cezası belli oldu

İddiaya göre Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 30 Ağustos 2025 tarihinde bir rezidansta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.K. ile B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıkların yargılanması yapıldı. Daha önceki mahkemede kendisine iftira atıldığını bwlieten B.Sç bugünki duruşmada da suçsuz olduğunu belieterek beraatini talep etti. Diğer sanık F.K. da beraatini talep etti. Mahkeme heeyeti B.S.’nin 13 yıl 1 ay, diğer sanık F.K.’nın ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hasbekli Mümin Hafız Kayseri'de anıldı
Hasbekli Mümin Hafız Kayseri’de anıldı
Saadet Partisi'nden Kayseri İş Dünyasına 'Türkiye Kalkınma Hamlesi' Mesajı
Saadet Partisi’nden Kayseri İş Dünyasına “Türkiye Kalkınma Hamlesi” Mesajı
SAFELOOP Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı Kayseri ASPİLSAN'da Gerçekleşti
SAFELOOP Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı Kayseri ASPİLSAN'da Gerçekleşti
Şiddetli Rüzgara Karşı, Büyükşehir Teyakkuzda
Şiddetli Rüzgara Karşı, Büyükşehir Teyakkuzda
Engin Akbadal'ın Fil Hastalığı İçin Ankara'ya Sevk Edilmesi
Engin Akbadal'ın Fil Hastalığı İçin Ankara'ya Sevk Edilmesi
Kayserispor'a 960 Bin'i usulsüz seyirci almadan toplam 1 Milyon 180 Bin TL ceza
Kayserispor’a 960 Bin’i usulsüz seyirci almadan toplam 1 Milyon 180 Bin TL ceza
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!