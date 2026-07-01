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Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıkların tahliye talebi reddedildi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan M.O.T. ve F.O.'nun tahliye talebi reddedildi.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıkların tahliye talebi reddedildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.O.T. ve F.O. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. İki sanık için de ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık M.O.T. , “ Ben tanığı H. İsimli şahsın yanında gördüm, tanımam. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi. diğer tutuklu sanık F.O. da , “Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” ederim dedi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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