Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıktan bilindik savunma: 'Ben içiciyim'
Kayseri'de uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık F.T., suçlamayı reddederek içici olduğunu söyledi.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmada F.T. uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sanık hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık F.T. ile avukatı katıldı. Mahkemede söz alan sanık, “Ben 7 aydır tutukluyum. Telefon şifremi verdim. Bildiklerimi anlattım. Ben içiciyim” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.