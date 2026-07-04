Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan yabancı uyruklu şahıs: 'Kullanıcıyım'

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada V.M. isimli şahıs gözaltına alındı. V.M. hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Bugünki duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. V.M mahkemede, “Yabancı uyruklu E.E.’yi tanırım. Ben adı geçen hapları satmadım. Ben bin TL verdim, E.E. de 500 TL koydu. Gitti madde aldı geldi. Beraber içtik. Kullandığımız uyuşturucu madde sentetik maddedir. Polisler geldi. Hap sordular. ‘Yok’ dedim. Kullandığımızdan az bir şey kalmıştı, onu verdim. Kolluktaki verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Maddeyi Y.E.’diye birinden aldığımı söyleme nedenim daha önceleri ondan almıştım’ dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.