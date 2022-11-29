Uyuşturucu üretilen eve polis baskını
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu üretimi yapılan bir eve baskın düzenlendi.
- 29.11.2022 16:30
- Güncelleme: 29.11.2022 17:53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu üretimi yapılan bir eve baskın düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan materyal bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, ikamette bulunan zehir tacirleri de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN