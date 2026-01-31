Uyuşturucudan bilindik savunma: 'Satıcı değil, kullanıcıyım'

Kayseri’de 9 Eylül 2025 tarihinde havalimanına gelen bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık ve avukatı katıldı.

Mahkemede konuşan tutuklu sanık B.G., “Eşim duygusal şiddet uyguladı. Beni çocuğumdan ayırdı. Bir ortama gittim madde içiliyordu. Bana sıkıntılardan kurtulacağımdan bahsedildi ilk orada içtim. Yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu madde kullanırım. Benim temin ettiğim şahsı aradım. Kendisinde madde kalmadığını söyledi. Bir kaç gün sonra yoksunluk nedeniyle aradım. O da İstanbul’dan aldığı birine yönlendirdi. Ben ondan 20-25 gram madde istedim, 50 bin TL verdim. O da bana 30 gram kadar vermiş. Konakladığım yerde biraz içtim. Uçağa bindim gelirken kolluk kuvvetlerine yakalandım. Islah oldum. Zamanında gidip aldığım uyuşturucudan tiksindim. Ben içiciyim uyuşturucu madde ticareti yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.