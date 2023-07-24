Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tükürdü.

PAYLAŞ
  • 24.07.2023 16:17
  • Güncelleme: 24.07.2023 16:31
  • 85
Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tükürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; M.F, H.F, Y.A ve C.A.Y isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda; 11 parça halinde 64,25 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 parça alüminyum folyo rulosu ve 8 bin 200 TL para ele geçirildi. Y.A, M.F, H.F ve C.A.Y isimli şahıslar, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı. Ayrıca; Y.A isimli şahsın ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 3 adet aranması ve 3 yıl 19 ay 26 gün kesinleşmiş cezası olduğu, H.F isimli şahsın hırsızlık ve basit yaralama suçlarından ifadeye yönelik aranması olup, A.Ç, K.A. ve O.Y isimli şahıslara ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şahıslardan birisi sağlık kontrolünden götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tükürdü.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK'in e-38 dijital ticaret platformuyla E-İhracat Projesi'ne katılan ilk belediye oldu

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK’in e-38 dijital ticaret platformuyla E-İhracat Projesi’ne katılan ilk belediye oldu

Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü

Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü

Başkan Odakır: 'Gazetecilerin gayreti takdir görmesi gerekiyor'

Başkan Odakır: 'Gazetecilerin gayreti takdir görmesi gerekiyor'

Melikgazi Mahalle Buluşmaları başladı

Melikgazi Mahalle Buluşmaları başladı

29'uncu Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı

29'uncu Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Balkan Atletizm Şampiyonasından derecelerle döndü

Kayserili sporcular Balkan Atletizm Şampiyonasından derecelerle döndü

LPG'ye zam bekleniyor

LPG'ye zam bekleniyor

DAHA FAZLA
Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Samuray kılıçlı kavga

Samuray kılıçlı kavga

Çeyrek altın yılsonunda yeniden rekora koşuyor

Çeyrek altın yılsonunda yeniden rekora koşuyor

Benzine büyük zam

Benzine büyük zam

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Kaan, '24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Kaan, ”24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır”