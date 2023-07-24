Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tükürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; M.F, H.F, Y.A ve C.A.Y isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda; 11 parça halinde 64,25 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 parça alüminyum folyo rulosu ve 8 bin 200 TL para ele geçirildi. Y.A, M.F, H.F ve C.A.Y isimli şahıslar, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı. Ayrıca; Y.A isimli şahsın ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 3 adet aranması ve 3 yıl 19 ay 26 gün kesinleşmiş cezası olduğu, H.F isimli şahsın hırsızlık ve basit yaralama suçlarından ifadeye yönelik aranması olup, A.Ç, K.A. ve O.Y isimli şahıslara ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şahıslardan birisi sağlık kontrolünden götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tükürdü.