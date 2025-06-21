Uyuşturucuya Karşı Sessiz İsyan: 'Artık Yeter!'

DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri'nin oluşturduğu *Yeni Yol Grubu*, “#HesapVakti” adıyla başlattığı yeni kampanyayla sahaya iniyor. Ailelerin yalnız olmadığını göstermek, çocukları koruyacak toplumsal bir güvenlik kalkanı oluşturmak için harekete geçtiler.

Kampanya kapsamında; cezaevi ziyaretlerinden mağdur aile görüşmelerine, uzmanların katılacağı zirvelerden kamuya açık çalıştaylara kadar geniş bir dizi etkinlik planlandı. Elde edilecek çözüm önerileri Meclis gündemine taşınacak.

Yeni Yol Grubu, bu çalışmalarıyla uyuşturucunun bir bireysel tercih değil, topyekûn mücadele gerektiren bir *güvenlik krizi* olduğunu vurguluyor.

Saadet Partisi İş Başkanı Erdal Altun, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

“Uyuşturucu artık sadece bireyleri değil, toplumun tamamını tehdit eden bir kriz haline gelmiştir. Her gün yitirdiğimiz çocuklar, yalnız bırakılan anneler ve işlemeyen bir adalet sistemiyle karşı karşıyayız. Bu sessiz çığlığa kulak verecek, sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Artık #HesapVakti.”

Bu kampanya, sadece bir siyasi çıkış değil—aynı zamanda bir toplumsal çağrı. Yeni Yol, tüm teşkilatlarıyla eş zamanlı etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla harekete geçmiş durumda. Türkiye’nin dört bir yanından yükselen “Artık yeter!” sesi, duyulmayı bekliyor.