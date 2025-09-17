Uyuşturucuyla Mücadele Panelinde Rehabilitasyon Mekezi Tanıtımı

Türkiye Basın Federasyonu katkıları ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü 2025 Paneli, Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, üniversite rektörleri ve il protokolü katıldı. Panelde konuşan Vali Çiçek, “Başarı hikayesi yazan bir şehir gençlerinin, girişimci çocukların bu halde bataklığa gitmesi ülkemizi çok fazla etkileyecek. Bunun için kırmızı alarm şeklinde bir seferberlik başlattık. Bu seferberlikte; Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlarımız, kurumlarımız, Yeşilayımız ağıp beraber bir çalışmanın içerisinde yer aldık. Bu çalışmanını ilk ayağı kolluk kuvvetlerimizde olacak. Kolluk kuvvetlerimizin demir yumruğu, gençelerimizi zehirlemek isteyen alçaklara karşı fırsat vermemek üzerine olacak. Emniyetimiz de yüzde 65 daha fazla operasyon yaparak, daha fazla haber elemanlarıyla ihbarlara cevaplar vererek; gece operasyonları, arama noktalarının sürekli değiştirilmesi, şehre kameraların döşenmesi, metruk binaların belediyemiz tarafından yıkılması şehirde kolluk anlamında bambaşka. 2024’ün bu ayıyla, 2025’in bu ayına geldiğimiz süreyi değerlendirdiğimizde sadece operasyonlarda yüzde 65 daha fazla operasyon yapılmış. Türkiye’nin en büyük, en planlı, en donanımlı uyuşturucu rehabilitasyon hastanesini yaptık. 285 milyon paranın her bir kuruşu Kayserili hayırseverler tarafından yapıldı. Bir, kolluk kuvvetlerimizle aman vermeyeceğiz. İki hiçbir çocuğumuzu kaybetmemek adına her birisini lisanslı sporcu yapacağız. Üç, peki bir şekilde bu illete bulaşmışlar ne olacak? Bu illete bulaşmış bir çocuğu kurtarmadığımızda, 10 kişiyi daha beraberinde götürürüz. Kutarmadığımız her bir çocuk topluma başka bir sosyal maliyet oluyor. 285 milyon para harcayarak, Yeşilayımız ile izlediğimiz protokolle, inanılmaz bir hastane yaptık. 2 yıl gibi bir sürede her şeyi bitti. 78 kişi buradaki tedavi için uğraşıyor. Bir şekilde kurtaramadığım çocuklar var. 280 milyon değil yüzlerce çocuk, 1 çocuk için bile olsa bence değer” dedi.

‘ORTAYA GÜZEL BİR ESER ÇIKTI’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, gençleri korumanın gerektiğinin altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz’de rehabilitasyon merkezi ile bu çalışma için ortam hazırlandı. Keşke böyle bir çalışmaya vesile olacak ortam olmasaydı. Uyuşturucu illetine gençelerimiz bulaşmasaydı ve biz de böyle bir çalışma yapmasaydık. Ortaya güzel bir eser çıktı. Hekim olarak şunu vurgulamak istiyorum: Her şeyden önce nörotoksik bir maddeden söz ediyoruz. Yani karaciğeri zehirleyen, beyni zehirliyen ve uyuşturan bir maddeden söz ediyoruz. Bizim gençleri korumamız lazım. Gençleri olumlu olarak yönlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUK CEZAEVİNDE ERVA OLACAK’

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi’de cezaevindeki çocukları ERVA Spor Okulları ile tanıştıracaklarını vurguladı. Başkan Çiftçi, “İnşallah Kayseri’de ERVA Spor Okullarımız’ın olduğu mahallelerden başlayarak, her mahallede bir Yeşilay temsilcilikleri kuracağız. Öğretmenlerimiz, esnaflarımız, sağlıkçılarımız, imamlarımız, öğrencilerimiz ve sporcularımız olacak. İnşallah çocuk cezaevinde ERVA Spor Okulumuz olacak. Bu çocukları sporla tanıştırıp cezaevinden çıktıktan sonra spora yönlenmek istiyorsa spora, istihdama yönlenmek istiyorsa istihdama yönlendireceğiz. Bu anlamda bir tek başarı bile elde edebilirsek, bunun hikayesi örnek teşkil edecek” ifadelerinde bulundu.

Doç. Dr. İsmail Altıntop’da Türkiye’nin ilk ve tek en değerli kurumlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Kayseri’deki bu rehabilitasyon merkezimiz, bağımlıların rehabilitasyonunda Türkiye’deki ilk ve tek en değerli kurumlardan bir tanesidir. En başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, böyle bir merkezimizin açılışına emek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.”

Gazeteci Zafer Şahin, uyuşturucu kullanımının film ve dizilerden başladığını belirtti. Gazeteci Şahin, “Maalesef sistemli bir şekilde gençeleri sigara kullanımından başlayarak teşvik edildiği kanaatindeyim. Filmlerde, dizilerde, şarkılarda böyle. Alt metinde aslında biz çocuklara ve gençlere bilerek veya bilmeyerek öylesine sakıncalı veriyoruz ki, örnek aldığımız Batı’da veriliş tarzı böyle değil. Çocukların ve gençlerin hayatını karartan karanlık kişi olduğu vurgulanıyor. Ama bizde hep bir yüceltme vardır. Haber dilinin mutlaka değişmesi lazım” ifadelerinde bulundu.

Kadir Yıldız , Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede Avrupa’da birinci olduğunu ifade ederek, ”Türkiye uyuşturucu ile mücadelede Avrupa’da birinci noktada. Bugün medyanın üzerine düşen sorumluluklar var. Ama medya tek başına uyuşturucu ile mücadele edemez. Biz istediğimiz kadar medyada uyuşturucunun kötü olduğundan bahsedelim, kamu spotlarında bunu ortaya koymaya çalışalım, hiçbir uyuşturucu maddeye gazetelerimizde yer vermeyelim. Ama uyuşturucuyla gençelerimizin sokakta karşılaşmasına fırsat vermeyelim” açıklamalarında bulundu.

Gazeteci Melik Yiğitel’de farkındalığın önemine dikkat çekerek, çocukları korumamız gerektiğini vurguladı. Gazeteci Yiğitel, “Farkındalık meselesi çok önemli. Uyuşturucu kullanmak bir defayla başlıyor. Bir kereden bir şey olmaz diyorlar ya bir kereden çok şey olur. Çocuklarımızı inadına koruyacağız” dedi.

Yazar Emin Pazarcı ise, “Burada önemli olan geçleri yaklaştırmamak. Bizim yapmamız gereken bu çocukları bulaşmadan engellemek. Uyuşturucu bir aile hastalığı. Uyuşturucu birine bulaşıyorsa, bütün ailenin hayatını perişan ediyor” şeklinde konuştu.