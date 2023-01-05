Uyuşturucuyu çatıdaki kiremitlerin altına zulalamışlar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun düzenlediği bir evin ruhsatsız silah yapılan atölye olarak kullanıldığı tespit edilirken, uyuşturucu maddelerde çatıdaki kiremitin altında bulundu.

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  • 05.01.2023 11:58
  • Güncelleme: 05.01.2023 12:17
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Uyuşturucuyu çatıdaki kiremitlerin altına zulalamışlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun düzenlediği bir evin ruhsatsız silah yapılan atölye olarak kullanıldığı tespit edilirken, uyuşturucu maddelerde çatıdaki kiremitin altında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bulunan Mimarsinan, Fatih, Hürriyet ve Selçuklu Mahalleleri’nde belirledikleri evlere operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramalarda evlerin farklı yerlerine ve çatıdaki kiremitlerin altına zulalanan farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 10 adet dolu fişek, 4 adet pompalı tüfek ve silah yapımı amacıyla kullanılan torna aletleri ve çok sayıda çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Evi ruhsatsız silah atölyesine çevirmişler

Öte yandan, ekipler tarafından operasyon çerçevesinde bir eve düzenlenen operasyonda da, şüpheli şahısların evi ruhsatsız silah yapımına yönelik atölyesi yaptığı ve silah üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Evde yapılan aramalarda ise, çok sayıda torna aleti ve silah parçalarıyla birlikte yüklü miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

4 kişi tutuklandı

4 farklı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4’ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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