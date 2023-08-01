Uyuşturucuyu elektrikli şömineye saklamışlar

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; bir aracın içerisinde bulunan elektrikli şömine içerisinde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi; elektrikli şömine içerisine zula yaparak, şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri’ye sokacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; T.N. isimli şahsın kullanmış olduğu araç Himmetdede Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan arama sonucunda, araç içerisinde bulunan elektrikli şömine içerisine zulalanmış halde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.N. ekipler tarafından gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.