Uyuşturucuyu evde kullanan her 2 gençten 1'ini ilk anne fark ediyor

Anne ve anne adaylarını bilinçlendirmek adına düzenlenen ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesini anlatan polis memuru Mustafa Güneş konuyla ilgili, “Özellikle anne, anne adaylarına ki bu anlamda annelerimizin duyarlılığının artması, çocuklarımızı daha iyi takip etmesi, çocuğunun cebinde, odasında ne bulursa, şüphe edecek hangi davranışı sergilerse erken tespitle bunu önleme anlamında bilgilendirme eğitimi yapıyoruz. Çünkü madde bağımlılığında yapmış olduğumuz çalışmalarda şunu fark ettik; kullanıcılardan iki kişiden bir tanesi bu maddeyi kendi evinde ve kendi odasında kullanıyor ve bunu ailede ilk fark eden genellikle anne oluyor. Zaten projemizin ismi de buradan geliyor; ‘En iyi narkotik polisi anne’ diyoruz” dedi.



Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadelede yalnızca sokakta değil, eğitim sahasında da önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda anne ve anne adayları için de ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi ile bilgilendirmeler yapılıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Mustafa Güneş, proje hakkında bilgiler vererek; annelerin bu durumu ilk fark eden kişi olduğunu dile getirdi. Güneş, “Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele anlamında sokaktaki mücadelemize ek olarak farkındalık eğitimleri de veriyoruz. Özellikle anne, anne adaylarına ki bu anlamda annelerimizin duyarlılığının artması, çocuklarımızı daha iyi takip etmesi, çocuğunun cebinde, odasında ne bulursa, şüphe edecek hangi davranışı sergilerse erken tespitle bunu önleme anlamında bilgilendirme eğitimi yapıyoruz. Çünkü madde bağımlılığında yapmış olduğumuz çalışmalarda şunu fark ettik; kullanıcılardan iki kişiden bir tanesi bu maddeyi kendi evinde ve kendi odasında kullanıyor ve bunu ailede ilk fark eden genellikle anne oluyor. Zaten projemizin ismi de buradan geliyor; ‘En iyi narkotik polisi anne’ diyoruz. Anne duyarlılığını arttırarak çocuklarımızı korumak, kollamak anlamında bir eğitim, bilgilendirme çalışması yapıyoruz” diye konuştu.