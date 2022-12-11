Uyuşturucuyu sigara kağıdına saklamış
Kayseri'de Güven Timleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinden sigara kağıdına saklanmış halde 2.62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 11.12.2022 18:07
- Güncelleme: 11.12.2022 19:15
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de Güven Timleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahsın üzerinden sigara kağıdına saklanmış halde 2.62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde okul önünde beklemeyen H.K.’yı şüphe üzerine durdurdu. ekipler tarafından yapılan aramalarda H.K.’nın üzerinden sigara kağıdı içerisine saklanmış halde 2.62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
H.K. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İHA
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