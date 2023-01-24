Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Kayseri'de yolcu otobüsünde bebek çantasında 2 kilo 250 gram uyuşturucu bulunması ile ilgili 5 sanığın yargılanmasın başlandı.

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  • 24.01.2023 16:01
  • Güncelleme: 24.01.2023 16:25
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Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de; yolcu otobüsünde bebek çantasında 2 kilo 250 gram uyuşturucu bulunması ile ilgili 5 sanığın yargılanmasın başlandı.

Kayseri’de bir yolcu otobüsündeki bebek çantasında bulunan 2 kilo 250 gram uyuşturucu ile ilgili anne, 2 oğlu ve 2 gelininin yargılanmasına Kayseri Adliyesi 3. Ağır ceza mahkemesinde başlandı. Duruşmada, tutuklu sanıklar E.B., İ.B., H.B., E.B., tutuksuz sanık Ö.B. ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan E.B. savunmasında; ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu itiraf ederek suçlamayı kabul ettiğini söyledi. E.B.; annesi, ağabeyi, eşi, ağabeyinin eşi ve çocukları ile İstanbul’dan Kayseri’ye gelmek için yola çıktıklarını ve kendi otomobillerinde yer olmadığından dolayı eşi ve ağabeyinin eşi ile çocukları yolcu otobüsüne bindirdiklerini, kendilerinin de araçla yola devam ettiklerini söyledi. E.B.; uyuşturucu maddeyi ise eşi E.B.’nin çantasının en alt kısmına kimse görmeden kendisinin koyduğunu, uyuşturucu madde satıcılığı yapmadığını, sadece kullanıcı olduğunu ve Kayseri’de kimseyi tanımadığını uyuşturucu maddeyi yanına aldığını söyledi. E.B. ayrıca savunmasında pişman olduğunu da sözlerine ekledi. Diğer 3 sanık ise uyuşturucudan haberlerinin olmadığını iddia ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti ise, sanık E.B.’nin tutukluluğunun devamına, İ.B. H.B. ve E.B.’nin ise tahliyesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 9 Haziran 2022 tarihinde kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yolcu otobüsü ile bu araca eşlik eden otomobili kontrol noktasında durdurmuş, otobüste bulunan bebek çantasında bebek bezlerinin altına gizlenmiş halde 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 hap ele geçirmişti. ’Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla gözaltına alınan otobüsteki 2 yolcu ile otomobildeki 3 şüpheliden 4’ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

İHA

Kayseri Gündem
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