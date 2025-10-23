Uzaklaştırma kararı, ölümü uzaklaştırmadı

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde eski eşi Meliha Keskin'i silahla vurarak ölümüne sebep olan Ferhat Karakaya'nın daha önce uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı, ölümü uzaklaştırmadı

Babası ile çay ocağı işleten ve yaklaşık 6 senedir eski eşi Meliha Keskin ile sorun yaşayan Ferhat Karakaya için uzaklaştırma kararı alınmış. Ferhat Karakaya'nın Meliha Keskin’in talebi üzerine bir süre elektronik kelepçe ile kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Elektronik kelepçe süresinin 18 Ekim tarihinde sona ermesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevli polislerce görüşülmesi sonucu Meliha Keskin’in eski eşi için elektronik kelepçe tedbirine gerek olmadığını belirttiği iddia edildi. Eski koca için elektronik kelepçe tedbiri uygulanmazken uzaklaştırma kararının devam ettiği öğrenildi.

Bugün meydana gelen olayda Meliha Keskin eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren ve kısa sürede yakalanan Ferhat Karakaya’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Merkezi

