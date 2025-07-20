Kayseri Bilim Topluluğu tarafından 'Uzay Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği' etkinliği düzenlendi. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Arş. Gör. Mustafa Turan Sağlam: "Burada haftalık olarak düzenlediğimiz bilim toplum etkinliklerinde bu hafta uzay ile alakalı olarak uzayın teknolojik yapısından ve uzay yarışları olduğu dönemlerden; ilk uzay araçlarının Aya, Mars'a, Venüs'e ve diğer gezegenlere nasıl gönderildiğinden bahsettik. Katılım oldukça yoğun insanlar çok fazla ilgi duyuyor. Vatandaş 7/24 bir şekilde hafta sonlarını değerlendirmek adına bu tarz etkinliklere katılıyor. 2018'den beri dans kursunun da bünyesinde yer alan bilim toplum etkinlikleri aktif olarak düzenleniyor. Ben yaklaşık 1 yıldır buradayım fakat 2. etkinliğim ve devamı muhtemelen gelecek. Böyle Astronomi ve Astrofizik alanında belirli dönemlerde seminerler verip halk ile bilimi buluşturmak adına böyle güzel bir etkinlik süreci geçirmeyi umut ediyoruz. Uzay hiçbir zaman bitmeyecek çünkü araştırılacak çok şey var; yıldızlar, galaksiler hatta teknolojik olarak bakarsak yakın uzay dediğimiz bölgede uydular, uzay araçları, roverlar marsın yüzeyinde gezmeye devam edecek. Belki bir gün marsta bulacağımız bir bakteri fosili bile aslında bizim ufkumuzu çok fazla değiştirecek. Bu keşifler ile sadece astronomi etkilenmeyecek, bütün bilim dalları sanat ve belki dünya tarihini değiştirecek ufuklar açacak bize" İfadelerini kullandı.