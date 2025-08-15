Üzerinde 83 adet tarihi eser bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Semerkent Mahallesinde, M.A.’nın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 83 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlatıldı.