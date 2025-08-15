  • Haberler
  • Gündem
  • Üzerinde 83 adet tarihi eser bulunan şahıs yakalandı

Üzerinde 83 adet tarihi eser bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, üzerinde 83 adet tarihi eser bulunan M.A., yakalandı.

Üzerinde 83 adet tarihi eser bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Semerkent Mahallesinde, M.A.’nın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 83 adet tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Kayseri’de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
AK Partili Çopuroğlu, 'Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz'
AK Partili Çopuroğlu, “Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz”
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
İYİ Partili Yücel: 'Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor'
İYİ Partili Yücel: “Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!